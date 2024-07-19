شكرا لمتابعة خبر عن “بيئة تبوك” تعقد محاضرة عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك أمس الخميس محاضرة تعريفية عن الأمراض المشترك بين الإنسان والحيوان بالتعاون مع فرع هيئة الهلال الأحمر بتبوك ، وذلك في مسرح الفرع ، بحضور عدد من مربي الماشية والعاملين في المجال البيطري .

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بتبوك المهندس أمجد بن عبدالله ثلاب أن المحاضرة تضمنت شرح عن الأمراض المشتركة بين الأنسان والحيوان ومسبباته وطرق الوقاية منه والحد من انتشارة ، بالإضافة إلى حرص الوزارة على زيادة وعي وتثقيف مربي الماشية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام عن الأمراض المشتركة ، وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من الورش والمحاضرات التي يقيمها الفرع بالمنطقة .