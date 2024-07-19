شكرا لمتابعة خبر عن منح الجنسية السعودية لفتاتين و 5 أشقاء بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض ، صدور أمر ملكي وقرارين وزاريين بمنح الجنسية العربية السعودية لعدد من الأشخاص .

ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» ، اليوم الجمعة ، فقد صدر الأمر الملكي رقم (4/13793) وتاريخ 1427/8/27 القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية -ضمن مجموعة أشخاص- لـ«إيمان جاسم محمد الأسعد» .

كما صدر القرار الوزاري

رقم (6/وز) وتاريخ 1428/1/1، القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لـ«فاطمة يحيى محمد عليطو» ،بموجب المادة «16» من نظام الجنسية.

وأعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بالرياض ، أنه صدر القرار الوزاري رقم (84/وز) وتاريخ 1445/12/20 القاضي بالموافقة على منح الجنسية العربية السعودية لـ«فيصل، محمد، ماجد، عبدالعزيز، نايف» أبناء «أحمد محمد محمد عمر»، بموجب المادة «14» من نظام الجنسية، والمبلغ بخطاب مقام المرجع رقم (45411984) وتاريخ 1445/12/25 .