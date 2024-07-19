شكرا لمتابعة خبر عن مطار الملك فهد الدولي ينوه إلى وجود عطل في عدد من الناقلات الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نوه مطار الملك فهد الدولي إلى وجود عطل على مستوى العالم في الأنظمة المشغلة لعدد من الناقلات الجوية، وامتد أثر هذا العطل على عدد من الناقلين الجويين في مطار الملك فهد الدولي .

وأوضح أنه على إثر ذلك تم تفعيل خطة استمرارية الأعمال باستخدام الأنظمة البديلة بالتعاون مع الناقلين الجويين.

وأكد على أهمية التواصل مع الناقلين الجويين قبل التوجه إلى المطار للتأكد من حالة الرحلة.

كما نوه مطار الملك عبدالعزيز الدولي بحدوث خلل تقني عالمي تأثرت بسببه بعض أنظمة شركات الطيران بمطار الملك عبد العزيز الدولي، مؤكدة أنه جاري العمل على حل المشكلة.

وأهاب المسافرين الكرام بضرورة التواصل مع الناقلات الجوية لمعرفة مستجدات مواعيد رحلاتهم.