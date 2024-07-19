شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة أنظمة قطاع التأمين في المملكة من الخلل التقني العالمي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت هيئة التأمين سلامة أنظمتها وأنظمة قطاع التأمين السعودي
من أي خلل تقني، وعدم تأثرها نتيجة العطل التقني العالمي الذي
تعرضت له العديد من الجهات حول العالم اليوم.
وأوضحت أن سلامة الأنظمة يأتي نظرًا لما نحظى به في المملكة العربية السعودية من بنية تحتية رقمية متينة وأنظمة حماية قوية.
التقنية والتشغيلية، وفقًا لأفضل الممارسات المعمول بها محليًا
ودوليًا لأنظمتها وأنظمة قطاع التأمين السعودي، إضافة إلى الأنظمة
التقنية المرتبطة مع الجهات الأخرى.
كما يأتي ذلك إدراكًا من هيئة التأمين بأهمية تطوير وتحسين الأنظمة
من أي خلل تقني، وعدم تأثرها نتيجة العطل التقني العالمي الذي
تعرضت له العديد من الجهات حول العالم اليوم.
وأوضحت أن سلامة الأنظمة يأتي نظرًا لما نحظى به في المملكة العربية السعودية من بنية تحتية رقمية متينة وأنظمة حماية قوية.
تطبيق أعلى المعاييروتؤكد هيئة التأمين أن قطاع التأمين السعودي يُطبق أعلى المعايير
التقنية والتشغيلية، وفقًا لأفضل الممارسات المعمول بها محليًا
ودوليًا لأنظمتها وأنظمة قطاع التأمين السعودي، إضافة إلى الأنظمة
التقنية المرتبطة مع الجهات الأخرى.
كما يأتي ذلك إدراكًا من هيئة التأمين بأهمية تطوير وتحسين الأنظمة
التقنية بشكل دوري وتعزيزها بأفضل التقنيات ودعم أنظمة الحماية
والأمن السيبراني لها.
وكذلك تسخير أحدث التقنيات لمواكبة التطور التقني، بما يلبي احتياجات المستفيدين وتمكينهم من متابعة وتنفيذ تعاملاتهم بأسهل وأحدث الوسائل وآمنها.