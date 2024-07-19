شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة أنظمة قطاع التأمين في المملكة من الخلل التقني العالمي والان نبدء بالتفاصيل

تطبيق أعلى المعايير

الدمام - شريف احمد - أكدت هيئة التأمين سلامة أنظمتها وأنظمة قطاع التأمين السعوديمن أي خلل تقني، وعدم تأثرها نتيجة العطل التقني العالمي الذيتعرضت له العديد من الجهات حول العالم اليوم.وأوضحت أن سلامة الأنظمة يأتي نظرًا لما نحظى به في المملكة العربية السعودية من بنية تحتية رقمية متينة وأنظمة حماية قوية.وتؤكد هيئة التأمين أن قطاع التأمين السعودي يُطبق أعلى المعاييرالتقنية والتشغيلية، وفقًا لأفضل الممارسات المعمول بها محليًاودوليًا لأنظمتها وأنظمة قطاع التأمين السعودي، إضافة إلى الأنظمةالتقنية المرتبطة مع الجهات الأخرى.

كما يأتي ذلك إدراكًا من هيئة التأمين بأهمية تطوير وتحسين الأنظمة

التقنية بشكل دوري وتعزيزها بأفضل التقنيات ودعم أنظمة الحماية

والأمن السيبراني لها.

وكذلك تسخير أحدث التقنيات لمواكبة التطور التقني، بما يلبي احتياجات المستفيدين وتمكينهم من متابعة وتنفيذ تعاملاتهم بأسهل وأحدث الوسائل وآمنها.

