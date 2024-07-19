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سلامة أنظمة قطاع التأمين في المملكة من الخلل التقني العالمي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكدت هيئة التأمين سلامة أنظمتها وأنظمة قطاع التأمين السعودي
من أي خلل تقني، وعدم تأثرها نتيجة العطل التقني العالمي الذي
تعرضت له العديد من الجهات حول العالم اليوم.
وأوضحت أن سلامة الأنظمة يأتي نظرًا لما نحظى به في المملكة العربية من بنية تحتية رقمية متينة وأنظمة حماية قوية.

تطبيق أعلى المعايير

وتؤكد هيئة التأمين أن قطاع التأمين السعودي يُطبق أعلى المعايير
التقنية والتشغيلية، وفقًا لأفضل الممارسات المعمول بها محليًا
ودوليًا لأنظمتها وأنظمة قطاع التأمين السعودي، إضافة إلى الأنظمة
التقنية المرتبطة مع الجهات الأخرى.

كما يأتي ذلك إدراكًا من هيئة التأمين بأهمية تطوير وتحسين الأنظمة
التقنية بشكل دوري وتعزيزها بأفضل التقنيات ودعم أنظمة الحماية
والأمن السيبراني لها.
وكذلك تسخير أحدث التقنيات لمواكبة التطور التقني، بما يلبي احتياجات المستفيدين وتمكينهم من متابعة وتنفيذ تعاملاتهم بأسهل وأحدث الوسائل وآمنها.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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