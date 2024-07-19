شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 450 كلجم من القات المخدر بعسير.. كيف تبلغ عنهم؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 450 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص. جهود مكافحة المخدرات وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.



ويمكن الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

كما يمكن التواصل عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

