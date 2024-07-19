شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل مطار الملك خالد يعلن عودة العمليات التشغيلية بعد العطل التقني العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مطار الملك خالد عودة العمليات التشغيلية إلى الوضع الطبيعي بعد العطل التقني العالمي.

وكان العطل التقني أثر على عدد من الناقلين الجويين اليوم في الصالة الداخلية 5 والصالة الدولية 3. العطل التقني العالمي كان مطار الملك خالد الدولي نوه في وقت سابق، بوجود عطل على مستوى العالم في الأنظمة المشغلة لعدد من الناقلات الجوية، وامتد أثره على عدد من الناقلين الجويين في المطار.

وأوضح المطار، تفعيل خطة استمرارية الأعمال لاستخدام الأنظمة البديلة بالتعاون مع الناقلين الجويين.