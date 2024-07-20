شكرا لمتابعة خبر عن مطارات القابضة: عودة العمليات التشغيلية إلى طبيعتها في مطارات المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏‎إشارةً إلى البيانات الصادرة من الشركات التابعة (مطارات الرياض، ومطارات جدة، ومطارات الدمام، وتجمع مطارات الثاني)، اليوم الجمعة 19 يوليو 2024م، حول امتداد أثر العطل التقني العالمي على عددٍ من الناقلات الجوية في مطارات المملكة، فإن “مطارات القابضة” تعلن عودة العمليات التشغيلية لوضعها الطبيعي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطارات تجمع مطارات الثاني.

‏‎وتؤكد “مطارات القابضة” ضرورة تواصل المسافرين مع الناقلات الجوية قبل التوجه للمطارات لمعرفة المزيد حول رحلاتهم ومستجدات مواعيدها، والاطلاع على لائحة حقوق المسافرين المعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني.