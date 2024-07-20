شكرا لمتابعة خبر عن مسافرين بمطار الملك خالد: جميع الرحلات تسير وفقًا للجدول المحدد ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تسبب عطل تقنى الخدمات السحابية لشركة “مايكروسوفت” ، إلى حدوث اضطرابات من إلغاء وتأخير الرحلات الجوية على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وأجبر الانقطاع العديد من شركات الطيران، على إيقاف طائراتها وتعطيل عمليات الطيران.

وبالرغم من ذلك لكن أنظمة العمل بمطارات المملكة، لم تتأثر بالأعطال التقنية العالمية، حيث أكد مسافرون فى مطار الملك خالد فى لقاءات اجرتها قناة الاخبارية، ان جميع الرحلات تسير وفقًا للجدول المحدد.

وقال أحد المسافرين: “سمعنا اخبار العطل بعد صلاة الجمعة، وكان هناك توجس نوعا ما، لكن حينما دخلت على الموقع الالكترونى للمطار لأعلم هل هناك اى تعديلات فى الرحلات وجدت الرحلة في موعدها، وتحسبا لأي أعطال تواجدت مبكرا فى المطار خشية وجود تزاحم او اصطفاف لكننى لم اجد أي اصطفاف في المطار وجميع الرحلات على موعدها”.

وقالت مسافرة أخرى: “اليوم أتيت من جدة صباحا وعائدة إليها الآن ولم أصادف أي مشكلة في المطار”.

واثنى مسافر على جهود المملكة فى مراعاة وتوفير الخدمات، قائلا: “سمعت الاخبار صباحا لكننى أعرف أني في المملكة العربية، التى دائما ما تقدم المبادرات اول باول، لذا لم أخش أي مشكلة، والحركة في المطار طبيعية جدا كالعادة وكأنه ليس هناك اى مشكلة حدثت”.