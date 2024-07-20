السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في إقليمي السند وبلوشستان بباكستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مناطق كراتشي ومالتي وشكاربور بإقليم السند، ومنطقة خزدار بإقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية، والمقام خلال الفترة من 15 مايو وحتى 10 يوليو 2024م، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 21.614 مريضًا، وتوزيع 4.683 نظارة طبية، وتنفيذ 2.038 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية التطوعية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في مختلف أنحاء العالم.

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