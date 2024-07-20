السعودية | “سايت ” تؤكد أن خدماتها لم تتأثر بالعطل التقني العالمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) أن جميع خدماتها، بما في ذلك الخدمات السحابية والخدمات الأمنية المدارة والمستضافة محلياً، لم تتأثر بالعطل التقني العالمي الأخير الذي أثر على العديد من الأنظمة في مختلف القطاعات الحيوية حول العالم.

وأوضحت سايت أن استقرار أنظمتها وخدماتها يعود إلى المبادرة في توطين القدرات والكفاءات في المملكة وتبني الربط والبناء والتشغيل المحلي، مع التزامها بتطبيق أعلى معايير الأمان والموثوقية الوطنية والعالمية في مجال الأمن السيبراني والحوسبة السحابية، الذي أسهم في تأمين استمرارية الأعمال بكفاءة وفعالية لعملائها في القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة وريادتها العالمية في القطاعات التقنية.

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