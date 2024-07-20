السعودية | عودة العمليات التشغيلية لطبيعتها بمطارات المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عودة العمليات التشغيلية لطبيعتها بمطارات المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت شركة مطارات القابضة عودة العمليات التشغيلية لوضعها الطبيعي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطارات تجمع مطارات الثاني، بعد العطل التقني العالمي.

وأكدت مطارات القابضة على ضرورة تواصل المسافرين مع الناقلات الجوية قبل التوجه للمطارات لمعرفة المزيد حول رحلاتهم ومستجدات مواعيدها، والاطلاع على لائحة حقوق المسافرين المعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني.

وفي السياق ذاته أشار مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى عودة العمليات التشغيلية إلى الوضع الطبيعي بعد العطل التقني العالمي الذي أثر على عدد من الناقلين الجويين اليوم في الصالة الداخلية 5 والصالة الدولية 3، مؤكداً على نجاح خطة استمرارية الأعمال باستخدام الأنظمة البديلة بالتعاون مع الناقلين الجويين؛ ما أدى إلى انسيابية وتيسير حركة المسافرين.

وكانت مطارات: الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز في جدة، ومطار الملك فهد بالدمام، كشفت في وقت سابق من اليوم عن تأثر عدد من الناقلين الجويين؛ نتيجة عطل على مستوى العالم في الأنظمة المشغلة لعدد من الناقلات الجوية.

وأضافت المطارات في بيانات منفصلة اليوم (الجمعة)، أنه تم تفعيل خطة استمرارية الأعمال لاستخدام الأنظمة البديلة بالتعاون مع الناقلين الجويين، مؤكدة على أهمية التواصل مع الناقل الجوي قبل التوجه للمطار للتأكد من حالة الرحلة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت شركات مشغلة وهيئات معنية أن عطلاً معلوماتياً عالمياً ومشكلة اتصالات ربما ناتجة عن تعطل في الإنترنت؛ تسببت في خلل فني أدى إلى تعليق العمل في مطارات عالمية، وشركات نقل كبرى وبورصات وبنوك.