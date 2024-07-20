السعودية | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تؤكد سلامة خدماتها الرقمية من التعطل التقني العالمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدم تأثر منظومة الخدمات الرقمية التي تقدمها للمستفيدين في القطاعات التي تشرف عليها وهي: “العمل، والتنمية الاجتماعية، والخدمات المشتركة، والخدمة المدنية”.

وأوضحت الوزارة استمرار جميع خدماتها الإلكترونية بذات الكفاءة دون تأثر من العطل التقني الذي أصاب عددًا من دول العالم.

وأكدت الوزارة على سلامة المعلومات والبيانات الخاصة بجميع المستفيدين من خدماتها سواءً من عاملين وأصحاب عمل أو مستفيدين من الخدمات الرعوية والتنموية.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعتمد على أفضل الأنظمة في جميع عملياتها وخدماتها الرقمية؛ كما تعمل بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة بالتحقق الدوري من سلامة البنى التحتية للمعلومات لتحسين وتسهيل تجربة المستفيدين, وتحقيق إستراتيجيتها المتمثلة في مجتمع حيوي ممكن، وبيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جاذب.

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