شكرا لقرائتكم خبر عن 5 متطلبات لفسح المواد الكيميائية.. و3 حالات لإلغاء إذن الاستيراد والان نبدء بالتفاصيل

متطلبات فسح المواد الكيميائية

الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، آلية استقبال طلبات أذونات الاستيراد والفسح للمواد الكيمائية الخام التي تدخل في صناعة المستحضرات الدوائية والتجميلية وصناعة المنتجات الغذائية، وذلك عبر منصة ”استطلاع“.وتنص المادة «الثانية» من نظام إدارة المواد الكيميائية على أنه لا يجوز استيراد المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تفسح من الجمارك إلا بعد تقديم إذن فسحها. وتحدد اللائحة إجراءات طلب إصدار الإذن والنماذج الخاصة به وشروطه ومدته وكيفية تجديده وإلغائه.وتلغي الهيئة إذن الاستيراد إذا استخدمت المواد المفسوحة لغير الغرض الذي استوردت من أجله، أو إذا منعت الجهة المستفيدة أو المستوردة من استيراد المواد الكيميائية، أو في حال تعديل أو تغيير بيانات أو نشاط الجهة المستوردة.وحددت الهيئة متطلبات فسح المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المستحضرات الدوائية أو التجميلية أو الغذائية، والتي تتمثل في إذن الفسح، وإذن الاستيراد ساري الصلاحية، وفاتورة الشراء والاسم العلمي للمادة الكيميائية، ونشرة السلامة الكيميائية.واشترطت الهيئة في مسار أذونات استيراد المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المستحضرات الدوائية والبيطرية أو التجميلية أو الغذائية، التعهد على الورق الرسمي للمستورد، وإرفاق نموذج طلب أذن استيراد مواد كيميائية تدخل في صناعة المستحضرات الدوائية أو التجميلية أو الغذائية، وصورة من ترخيص مزاولة النشاط.وتتضمن المتطلبات أيضًا فاتورة الشراء أو فاتورة مبدئية صادرة من المصنع، إرفاق صحيفة بيانات السلامة «SDS» للمادة الكيميائية المراد استيرادها، والمنشور الخاص بالمادة الكيميائية، ودليل استخدامها، وشهادات المطابقة، وتوفير بيانات استيراد واستهلاك الثلاث سنوات الماضية.