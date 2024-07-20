شكرا لقرائتكم خبر عن منع التدخين والدفع الإلكتروني.. 15 شرطًا وتصنيفان لـ "الورش المهنية" والان نبدء بالتفاصيل

الالتزام بالاشتراطات التشغيلية

تطبيق كود البناء

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لائحة الاشتراطات البلدية للورش المهنية، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويًا، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.وصنفت الوزارة الورش إلى نوعين، هما الورش المهنية الخفيفة كإصلاح وتعديل المجوهرات وإصلاح الساعات وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة والهواتف، وإصلاح الدرجات الهوائية وورش شباك الصيد، أما النوع الثاني فهو الورش المهنية الصناعية ويتضمن ورش الحدادة والنجارة والألومينيوم.وألزمت اللائحة الورش بالحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، والالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة، وحظر ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.وتمنع اللائحة ممارسة النشاط خارج حدود الورشة أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، أو نزع أو تغطية ملصق إغلاق الورشة.واشترطت توفير وسائل الدفع الالكتروني، مع حظر رفض استخدامها، ووضع ملصق لخيارات الدفع المتوفرة على واجهة المنشأة أو داخلها، والتأكيد على كافة متطلبات مكافحة الحرائق، وكاميرات المراقبة الأمنية، ومنع التدخين بكل أنواعه.وأكدت ضرورة الصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات، ومنها: صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال، والجدران والأرضيات والمصابيح وصيانة واجهة الورشة والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.وأوجبت تطبيق كود البناء السعودي، والالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة، والالتزام كذلك بحدود الضوضاء المسموح بها.وأكدت اللائحة على حظر وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المعرض أو المنشآت والمواقف العامة، أو إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء، أو استخدام المعرض أو المنشأة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط، مع الالتزام توفير صندوق الإسعافات الأولية في المنشأة.واشترطت الالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل الوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات، وتوفير صناديق لفرز النفايات حسب نوعها وفقاً للمواصفات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.ونصت اشتراطات الورش أن تكون الواجهة خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز «QR»، وتعليمات الجهات الحكومية.