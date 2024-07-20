وزارة النقل الثانية على الوزارات في قياس الارتباط الوظيفي

وتسلّم جائزة الوزارة من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن، في حفل شهد حضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من الجهات الحكومية.
ويعكس هذا الإنجاز تقدم الوزارة في تحسين بيئة العمل وتعزيز الارتباط بين الموظفين، حيث كانت قد حصلت على المركز الثالث في برنامج قياس الارتباط الوظيفي عن عام 2022 بنسبة بلغت 80.6%.
وجاء فوز وزارة النقل والخدمات اللوجستية؛ نتيجةً للعمل المستمر المقدّم في جانب تطوير بيئة وثقافة العمل، وتحسين إنتاجية الموظفين، ومواكبة التغيرات التي تشهدها المملكة، وتنفيذ برامج ومشاريع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وصولًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتسهم الجائزة في رفع مستوى التنافسية الإيجابية بين الجهات الحكومية نحو بيئة عمل محفزة، في إطار سعيها لرفع مستوى إنتاجية القطاع العام.
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