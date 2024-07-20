16 مخالفًا يتورطون في تهريب 280 كلج قات وحشيش

ففي منطقة عسير، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه 10 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 13 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 210 كيلوجرامات من نبات القات المخدر، كذلك قبضت دوريات حرس الحدود بقطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما 60 كلجم من نبات القات المخدر.
ودعت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.
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