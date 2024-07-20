شكرا لمتابعة خبر عن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصّه :

قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية

وقال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).

أقدم / صلاح عبده أحمد سعيد – يمني الجنسية – على قتل / عمار مقبل حمود الكوكباني – يمني الجنسية – وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته.

ويفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / صلاح عبده أحمد سعيد – يمني الجنسية – يوم السبت بتاريخ 14 / 1 / 1446هـ الموافق 20 / 7 / 2024 م بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.