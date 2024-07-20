شكرا لمتابعة خبر عن سبب عدم تأثر الخدمات الإلكترونية في المملكة بالخلل التقني العالمي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الوكيل المساعد للتحول الرقمي والتطبيقات العدلية، بندر الصانع، سبب عدم تأثر الخدمات الإلكترونية في المملكة بالخلل التقني العالمي عكس الدول الأخرى.

وقال الصانع إن نظام فالكون الذي تسبب في هذا العطل يتطلب إرسال بيانات وتفاصيل تقنية عن الأجهزة إلى الشركة المصنعة خارج المملكة ، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

وأكد أن هذه الطريقة من العمل تخالف قواعد الأمن السيبراني المعتمدة في المملكة لذلك فوزارة العدل لا تستخدم هذا النظام وغيرها من الأنظمة التي تخالف معايير الأمن السيبراني داخل المملكة.

ونوه بأن وزارة العدل لديها أكثر من مركز بيانات وبالتالي فحال تعطل أحد المراكز فيمكن العمل في المراكز الأخرى بما يحول دون تعطيل الخدمات للمواطن.