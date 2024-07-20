تشديد الرقابة والإشراف على أسواق النفع العام

دعم المزارعين
دشّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حملة «موسم حصادها» في أسواق التجزئة بالرياض، ضمن جهودها الرامية إلى دعم وتعزيز جودة وسلامة المنتجات الزراعية، وزيادة الوعي بالفوائد الصحية لتناول الفواكه المحلية في مواسمها، ورفع كفاءة منظومة تسويقها؛ دعمًا للمزارعين المحليين، وزيادة عوائدهم المالية، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
فوائد صحية
جاء ذلك إثر جولة قام بها وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة في الرياض شملت عددًا من الأسواق، مؤكدًا توفر المنتجات الموسمية من الخضار والفواكه بكميات وفيرة، منوهًا بتفاعل أسواق التجزئة مع حملة «موسم حصادها»، وطرق التعبئة والتغليف المبتكرة لعرض المنتجات المحلية، وأساليب تسويقها.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من الحملة، هو توعية الجمهور بالفوائد الصحية والغذائية للفواكه المحلية المتنوعة التي تتوافر في مواسمها خلال العام، بجانب تحقيق حزمة من الأهداف التي تتماشى مع سياسات وإستراتيجيات وخطط الوزارة.
والتقى وكيل الوزارة للزراعة، مسؤولي أسواق التجزئة، وتجار الخضار والفاكهة، وعددًا من أصحاب المزارع، أكدوا له توفر المنتجات الزراعية، وسهولة إمداد السوق بالمنتجات التي يقبل عليها المستهلكون خلال الموسم.
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