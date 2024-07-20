شكرا لمتابعة خبر عن إيجار: سداد المقابل المالي شرط للتجديد التلقائي للعقود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت شبكة إيجار أن خدمة التجديد التلقائي للعقد تشترط سداد المقابل المالي للتجديد التلقائي للعقد قبل دخول فترة 60 يوماً من انتهاء العقد من قبل المؤجر.

ويتم تفعيل الخدمة عند تسجيل العقد السكني أو التجاري وفق اتفاق الطرفين ليتم تجديده قبل انتهاء مدة العقد.

وكشفت الشبكة أنه في حال وجود رصيد في المحفظة يتم استقطاع المقابل المالي تلقائيًا عند دخول فترة 60 يوماً من انتهاء العقد .

والجدير بالذكر أنه في حال عدم وجود رصيد كافي يجب شحن المحفظة بالخطوات التالية: دخول المؤجر إلى حسابه في شبكة إيجار والذهاب إلى إدارة الحساب، ثم اختيار المحفظة ، ثم الضغط على اشحن محفظتك، ثم تحديد الباقة المناسبة أو إدخال المبلغ يدويا، ثم الضغط على التالي واختيار إحدى طرق الدفع المتوفرة (سداد / مدى)، وبعد ذلك يتم شحن المحفظة بنجاح.