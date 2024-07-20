معسكر صيفي لإخاء بعسير

تعتزم المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام «إخاء» إطلاق المعسكر الصيفي في دورته الثالثة تحت شعار «معسكر قادة المستقبل» وذلك اليوم الأحد ويستمر لمدة أسبوع في منطقة عسير بالتعاون مع عدد من الجهات في القطاع الحكومي والأهلي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لإخاء الدكتور محمد بن عمر العيد، أن المؤسسة تسعى من خلال المعسكرات الصيفية إلى ترسيخ المفاهيم القيادية لدى الأبناء المشاركين بأسلوب عملي تطبيقي ويهتم بالأبناء الناجحين أو من حققوا مستوى علمي مميز أو وظيفي يساعد على تعزيز الثقة بالنفس وزيادة تقدير الذات وتطوير مهارات الحياة الشبابية، حيث يجمع المشاركين في المعسكر تجربة فريدة يمارسون فيها العمل والتفكير والتطبيق الميداني للمفاهيم الأساسية للمهارات المطلوبة، ويقدم البرنامج في قالب تدريبي ترفيهي وفي نهاية الرحلة يقوم كل مشارك بممارسة عملية التخطيط وكتابة الأهداف عمليًا من خلال التطبيقات العملية كي يخرج المشارك وقد كتب أهدافًا شخصية له وخطط لتحقيقها.

وأضاف العيد أن المعسكر يتضمن مجموعة من الأهداف المحورية التي تعزز المشاركة والعمل الجماعي وتسهم بفعالية في تمكين الأبناء بدورات تدريبية وأنشطة متنوعة تعود بالنفع على الأبناء واكتشاف مهاراتهم القيادية وتعزيز قدراتهم، وشغل أوقات الفراغ لديهم سيما في الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالفائدة، إضافة إلى تدريبهم على صياغة الرسالة الشخصية لكل مشارك بناء على أهدافه وطموحاته، وإكسابهم مهارات جديدة تثري حياتهم المستقبلية