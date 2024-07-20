المحترفون يباشرون 18 ألف بلاغ بحث وإنقاذ

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية المحترفون للبحث والإنقاذ خالد العيسى، لـ" دوت الخليج "، مباشرة متطوعي الجمعية، أكثر من 18 ألف و500 مهمة بلاغ بحث وإنقاذ، ويبلغ عدد المتطوعين أكثر من 500 متطوع، وتعمل الجمعية في جميع أنحاء المملكة، ويتركز عملها بالمنطقة الشرقية، وتتلقى بلاغات البحث والإنقاذ عن طريق رقمها المباشر، وبالتعاون من القطاعات الأمنية: (العمليات المشتركة، الدفاع المدني، أمن الطرق، حرس الحدود)، تباشر عمليات البحث والإنقاذ المحولة منهم للجمعية.

غواصو الجمعية

أبان العيسى لـ"دوت الخليج"، أن الجمعية، باشرت بلاغات عديدة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من بينها: مفقود الربع الخالي الإماراتي، وإخراج مركبات غارقة بالبحر، وتعديل مركبات انقلاب بالبر، وإيصال الهلال الأحمر للمصابين، والبحث عن الغرقى والمفقودين بالبحر بواسطة غواصي الجمعية، علاوة على المشاركة في لقاءات ومهرجانات توعوية منها: أرامكو السعودية، والهيئة الملكية للجبيل، والدفاع المدني، وأمانة المنطقة الشرقية، ومهرجان النعيرية الربيعي، ومهرجان بقيق الربيعي، وشركة صدارة، وكذلك مساندة رالي المنطقة الشرقية، وزيارات عدد من الديوانيات بالمنطقة لتقديم نصائح توعوية عن القيادة في البر، وطرق الوقاية من الضياع بالبر، ومشاركة الدفاع المدني بفرضية سقوط طائرة بالدمام، بجانب المشاركة في عدة حملات بيئية، منها: تنظيف قاع البحر من المخلفات بإشراف جامعة الأمير محمد بن فهد، وكذلك مهرجان المانجروف بمركز سيهات، ومبادرة هيئة تطوير المنطقة الشرقية في أسبوع البيئة.

الأزمات والكوارث

أضاف أن الجمعية، غير ربحية، وتشرف عليها وزارة الداخلية، تأسست كفريق عام 1439هـ، ثم تم تسجيلها بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي في الـ 15 شعبان 1444هجري، وتهدف إلى توعية المجتمع بطرق السلامة من الأخطار والتعامل الصحيح معها، وتدريب المختصين على البحث والإنقاذ من الأخطار والتعامل معها، وتدريب الافراد للتعامل مع الازمات والكوارث، وتقديم خدمات الإغاثة والبحث والإنقاذ بالتعاون مع الجهات الحكومية، تأهيل فرق التطوع على عمليات البحث والإنقاذ. قال تحرص الجمعية على إقامة البرامج التدريبية لمتطوعي الجمعية وإقامة فرضيات تدريبية لحالات الإنقاذ، والتنسيق مع مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة المنطقة الشرقية في الحالات المطرية، والمشاركة في عدة أنشطة بالتنسيق مع أمارة المنطقة الشرقية والهلال الأحمر ووزارة الصحة خلال جائحة كورونا، وإنتاج تصاميم ومقاطع توعوية عبر قنواتها في وسئل التواصل الاجتماعي.