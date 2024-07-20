57 حملة لضبط الباعة الجائلين في الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الربع الثاني من العام الميلادي الجاري 608 زيارات للمنشآت التجارية في حاضرة الدمام، لرصد الملاحظات وتسجيل المخالفات، و57 حملة لضبط وضع الباعة الجائلين المخالفين، وتوفير الحلول البديلة لهم بمشاركة الجهات ذات العلاقة، استمرارا لجهودها في تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري، وبرامج أنسنة المدن وجودة الحياة بالمنطقة.

معالجة التشوهات

أشار وكيل الأمين للخدمات، محمود الرتوعي، إلى أن الجولات نتج عنها رصد 109 بائعين متجولين مخالفين، ورفع 27.521 طنا من المتروكات في الأسواق، إضافةً إلى الكشف على 7 مزادات للمركبات والمعدات الثقيلة بحاضرة الدمام، مؤكدا استمرار الإدارة العامة للأسواق في تنفيذ خطتها طوال العام في مجال أعمال تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري من خلال عمليات المسح الميداني، لرصد أعمال المنشآت والباعة المخالفين، ورفع المتروكات، بالإضافة إلى الكشف على المزادات، ومعالجة التشوهات البصرية في الأسواق، ورفع مستوى التوعية المجتمعية، للمحافظة على جمالية المدينة العمرانية.

تنظيم الأسواق

أفاد الرتوعي بأن المنطقة الشرقية تشهد تنظيما في الأسواق، للقضاء على ظاهرة الافتراش في الطرقات والبيع العشوائي، وتحديد نقاط البيع، مما يسهم في رفع جودة الحياة وتنظيم الأسواق، داعيا الجميع إلى التعاون مع الأمانة في حال وجود باعة جائلين غير مرخصين أو افتراش بالطرقات، ولأي ملاحظات واستفسارات أخرى بتقديم بلاغ من خلال مركز البلاغات «940».