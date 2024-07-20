تحسين تجربة التنقل بالمسجد الحرام

وتهدف الهيئة إلى تصميم وتنفيذ منظومة تنقل لمسجد الحرام وخصوصًا لأداء شعيرتي الطواف والسعي، تبنى على الممارسات المثلى، لتقديم تجربة مميزة لأكثر من 7 ملايين مستفيد سنويًا.
يذكر أن الهيئة، ممثلة بإدارة خدمات التنقل، تقدم خدمة التنقل داخل المسجد الحرام في المسعى والمطاف والسطح، عبر سيارات الجولف لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، منها 5000 عربة عادية وكهربائية، وربطها عبر تطبيق «تنقل»، وتشغيلها عبر خطط منهجية تتضمن تكثيف عمليات التعقيم الدوري والإشراف على تنظيم مهام دافعي العربات، وتقوم الإدارة بمتابعة وتشغيل سيارات الجولف لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة صيانة العربات وسيارات الجولف، إضافة لتنفيذ الهيئة خدمة جديدة؛ تهدف إلى تسهيل تنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من الطائفين، وتتمثل الخدمة في توفير 50 عربة قولف على سطح المطاف.
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