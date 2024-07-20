10 مخالفين ومواطن تورطوا في ترويج 34 كلجم حشيش

قبضت الجهات الأمنية على 10 مقيمين ومخالفين لنظام أمن الحدود ومواطن تورطوا في ترويج 34 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر محاولة تهريب 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بالرياض وجدة وجازان وينبع.

ففي الرياض ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجهم 20 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي جدة قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهم 6 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة ينبع لترويجه 7.5 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، كذلك قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، مؤكدة معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.