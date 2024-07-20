تُغذي مزارع واحة القطيف أسواق الخضار والفواكه والنفع العام في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية الممتدة من محافظة الخفجي شمالاً إلى محافظة الأحساء جنوباً بمختلف المحاصيل الزراعية والخضار والفواكه الموسمية ورطب النخيل. وتضم محافظة القطيف الممتدة بمساحة قرابة 800 كيلو متر مربع من مدينة صفوى شمالاً إلى مدينة الدمام جنوباً أكثر من 3704 مزارع، منها 2454 مزرعة منتجة لمختلف المحاصيل الزراعية، الرطب والخضروات والحبوب والأعلاف والورقيات والفواكه والنخيل، حيث تضم أكثر من 540 ألف نخلة مثمرة تمثل 30 صنفاً من التخيل، في مقدمها رطب الغرى، والخلاص، البشيرات، والبرحي، والشيشي، البكيرة، الخنيزي، المواجي، الهلالي، والتي تغذي الأسواق المحلية في المنطقة بـ 29.5 طناً من أنواع الرطب بشكل سنوي.



كانت هذه تفاصيل خبر 29 طنا من المحاصيل الموسمية تنتجها واحة القطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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