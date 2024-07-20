5 مناطق الأكثر في السيارات والمراكز الإسعافية

23% الرياض
كشف تقرير وزارة الصحة للمراكز الإسعافية والسيارات التابعة لهيئة الهلال الأحمر للعام الماضي، متوسط عدد الحالات لسيارات الإسعاف 436 حالة، وبلغ متوسط عدد الحالات للمراكز الإسعافية 1130 حالة، وتصدرت 5 مناطق السيارات والمراكز الإسعافية ممثلة في: الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، والمدينة المنورة، وعسير. واستحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من سيارات الإسعاف، حيث بلغ إجمالي سيارات الإسعاف 291 سيارة بـ23%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 264 سيارة بـ20%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 185 سيارة بـ14%، وعسير رابعا، بإجمالي 104 سيارات بـ8%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 92 سيارة بـ7%.
514 مركزا
تصدرت منطقة مكة المكرمة مناطق المملكة، كأكثر المناطق مراكز إسعافية، حيث بلغ إجمالي المراكز الإسعافية 160 مركزا إسعافيا بـ31%، وحلت الرياض ثانيا، بإجمالي 102 مركز إسعافي بـ20%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 66 مركزا إسعافيا بـ13%، وعسير رابعا، بإجمالي 44 مركزا إسعافيا بـ9%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 38 مركزا إسعافيا بـ7%.
الأقل مراكز
تساوت منطقتا الجوف والحدود الشمالية كأقل مناطق المملكة مراكز إسعافية، حيث بلغ إجمالي المراكز الإسعافية 14 مركزا إسعافيا لكل منهما بـ3%، وحلت الباحة ثانيا، بإجمالي 16 مركزا إسعافيا بـ3.11%، وتساوت نجران وحائل ثالثا، بإجمالي 17 مركزا إسعافيا بـ3.30%، وجازان رابعا، بإجمالي 24 مركزا إسعافيا بـ4.66%، وتبوك خامسا، بإجمالي 26 مركزا إسعافيا بـ5%.
سيارات ومراكز
1848 مركز وسيارة إسعاف
5 مناطق تتصدر السيارات والمراكز الإسعافية
%72 سيارات إسعافية
%28 مراكز إسعافية
مراكز مكة الإسعافية تفوق 7 مناطق
%23 من سيارات الإسعاف بالرياض
الأكثر سيارات إسعاف
الرياض: 23%
مكة المكرمة: 20%
الشرقية: 14%
عسير: 8%
المدينة المنورة: 7%
الأكثر مراكز إسعافية
مكة المكرمة: 31%
الرياض: 20%
الشرقية: 13%
عسير: 9%
المدينة المنورة: 7%
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