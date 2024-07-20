5 مناطق الأكثر في السيارات والمراكز الإسعافية

سجلت مراكز وسيارات الإسعاف التابعة لهيئة الهلال الأحمر في مختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي، 1848 مركزا وسيارة إسعاف بإجمالي 1334 سيارة إسعاف بـ72%، مقابل 514 مركزا إسعافيا بـ28%، في وقت فاقت مراكز إسعاف مكة، مراكز 7 مناطق مجتمعة ممثلة في: تبوك، وجازان، ونجران، وحائل، والباحة، والجوف، والحدود الشمالية بـ31%.

23% الرياض

كشف تقرير وزارة الصحة للمراكز الإسعافية والسيارات التابعة لهيئة الهلال الأحمر للعام الماضي، متوسط عدد الحالات لسيارات الإسعاف 436 حالة، وبلغ متوسط عدد الحالات للمراكز الإسعافية 1130 حالة، وتصدرت 5 مناطق السيارات والمراكز الإسعافية ممثلة في: الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، والمدينة المنورة، وعسير. واستحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من سيارات الإسعاف، حيث بلغ إجمالي سيارات الإسعاف 291 سيارة بـ23%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 264 سيارة بـ20%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 185 سيارة بـ14%، وعسير رابعا، بإجمالي 104 سيارات بـ8%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 92 سيارة بـ7%.

514 مركزا

تصدرت منطقة مكة المكرمة مناطق المملكة، كأكثر المناطق مراكز إسعافية، حيث بلغ إجمالي المراكز الإسعافية 160 مركزا إسعافيا بـ31%، وحلت الرياض ثانيا، بإجمالي 102 مركز إسعافي بـ20%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 66 مركزا إسعافيا بـ13%، وعسير رابعا، بإجمالي 44 مركزا إسعافيا بـ9%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 38 مركزا إسعافيا بـ7%.

الأقل مراكز

تساوت منطقتا الجوف والحدود الشمالية كأقل مناطق المملكة مراكز إسعافية، حيث بلغ إجمالي المراكز الإسعافية 14 مركزا إسعافيا لكل منهما بـ3%، وحلت الباحة ثانيا، بإجمالي 16 مركزا إسعافيا بـ3.11%، وتساوت نجران وحائل ثالثا، بإجمالي 17 مركزا إسعافيا بـ3.30%، وجازان رابعا، بإجمالي 24 مركزا إسعافيا بـ4.66%، وتبوك خامسا، بإجمالي 26 مركزا إسعافيا بـ5%.

سيارات ومراكز

1848 مركز وسيارة إسعاف

5 مناطق تتصدر السيارات والمراكز الإسعافية

%72 سيارات إسعافية

%28 مراكز إسعافية

مراكز مكة الإسعافية تفوق 7 مناطق

%23 من سيارات الإسعاف بالرياض

الأكثر سيارات إسعاف

الرياض: 23%

مكة المكرمة: 20%

الشرقية: 14%

عسير: 8%

المدينة المنورة: 7%

الأكثر مراكز إسعافية

مكة المكرمة: 31%

الرياض: 20%

الشرقية: 13%

عسير: 9%

المدينة المنورة: 7%