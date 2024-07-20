ما هي القواعد المنظمة عمل أسواق النفع العام؟

يهدف مشروع القواعد العامة المنظمة عمل أسواق النفع العام إلى تنظيم الأسواق من خلال استكمال الأحكام الفنية التابعة للائحة التنفيذية لنظام الزراعة، بالإضافة إلى إصدار القواعد العامة المنظمة عمل أسواق النفع العام.

متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديد

لإنشاء سوق جديد في محافظة أو مركز لا يوجد بهما سوق سابقا يراعى أن يتوافر مكتب أو وحدة زراعية بهما.

وعند إضافة سوق جديد في المدينة أو محافظة يوجد بها سوق قائم يراعى أن يتوافر الآتي:-

- مدى الحاجة الفعلية للسوق الجديد والميزة والخدمة التي يقدمها.

- أن يحتوي السوق الجديد على ميزة نسبية عن السوق القائم.

- أن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها.

- أن يكون السوق القائم مزدحما وغير كاف لاستيعاب جميع الأنشطة، وتحتاج المدينة أو المحافظة إلى سوق آخر.

- يراعى عند إنشاء أسواق المواشي الجديدة أن تكون خارج النطاق العمراني حسب الفقرة رقم "2" من المادة الثامنة والتسعين من اللائحة.

- عند توافق السوق مع المعايير السابقة يتم الرفع للوزارة للبت في الطلب مرفق معه الآتي:-

- موافقة المجلس المحلي على إقامة السوق.

- صورة جوية تبين موقع السوق الجديد والأسواق الأخرى القائمة.

- المسافة بينه وبين الأسواق الأخرى.

- مبررات إقامة السوق الجديد.

متطلبات إقامة الأسواق الموسمية والمزادات

- وجود جهة منظمة للسوق أو المزاد، تتحمل كل الأعباء المالية والتنظيمية.

- يحدد الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد، ومدته.

- يفضل ألا يؤثر على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة.

- يكون دور الوزارة الاشراف الفني على المزاد.

تسجيل الكميات والاسعار في أسواق النفع العام

تقوم تسجيل المعلومات المتعلقة بالمنتجات وتشمل أسم المزارع أو الشركة أو التاجر ورقم اللوحة السيارة ورقم السجل الزراعي المطور والتجاري ونوع المنتج ووزنة وعدد العبوات ورخصة النقل واي معلومات تساعد مستقبلاً في الإدارة والتحكم نموذج رقم (2) بيانات تسجيل السيارات والمنتجات اليومي).

تسجيل أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق الرئيسية بالمملكة عبر «تطبيق أسعار المنتجات الزراعية» عن طريق مراقب الأسعار المكلف من فرع الوزارة.

تسجيل معلومات السوق حسب النموذج رقم (3) (معلومات أسواق الخضار والفواكه) ورقم (4) (معلومات أسواق المواشي والاعلاف) ويحدث كل ستة أشهر.