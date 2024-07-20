400 جولة على مباني الخبر

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال شهر يونيو الماضي، 420 جولة ميدانية على المباني في محافظة الخبر للتأكد من مطابقتها للمخططات وخلوها من المخالفات، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مكانة المحافظة الاقتصادية والسياحية.

وأوضحت الأمانة أن بلدية محافظة الخبر حققت خلال تلك الفترة إنجازات في حجم الخدمات البلدية المقدمة، وذلك إثر التزامها بمعايير الجودة، واستيفائها للشروط اللازمة لتعزيز جودة الحياة فيها تضمنت؛ إصدار 35 شهادة إشغال، و 301 رخصة بناء، و 7 تراخيص لمشاريع حيوية مختلفة من بينها مستشفيات وفنادق ومدارس وغيرها، ودراسة العديد من المشاريع في مجالات مختلفة واعتمادها، منها 16 مشروعًا تجاريًا، و 56 مشروعًا سكنيًا، ومشروعان صناعيان، و 16 مشروعًا في مجالات أخرى، واستقبلت 35 بلاغًا تم التعامل معها.

أما في مجال تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري قامت بتسوير 23 موقعًا إنشائيًا، بمساحة بلغت 3890 مترًا طوليًا، وتكسية 3 مبانِ قيد الإنشاء، وإزالة 4900 مترًا طوليًا من الأسوار المتهالكة، بالإضافة إلى إزالة «غرف شينكو» مخالفة بمساحة بلغت 58800 مترًا مربعًا.

من جانب آخر تنفذ أمانة الشرقية، حاليًا عددًا من المشاريع التنموية المتنوعة بمحافظة الخفجي، لتحسين البنية التحتية وتعزيز جاذبية المدن، وتطوير البيئة التحتية والعمرانية في المنطقة، وذلك ضمن جهودها في أنسنة المدن وبرنامج جودة الحياة والرفاهية، وتطوير العمل البلدي والارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي المحافظة وزوارها.