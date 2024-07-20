الغذاء والدواء تحذر من الأطعمة المجهولة خلال السفر

وستتضمن الحملة التي أطلقتها "الغذاء والدواء" موادَّ توعوية منها ما يتعلق بحساسية الطعام، وفوائد تناول الفواكه والخضار الغنية بالماء لتجنب الجفاف خلال فترة الصيف، ونصائح تقدمها، للحصول على طعامٍ آمنٍ أثناء السفر، وأفضل أساليب تخزين الأدوية في السفر، وطريقة التعامل مع منتجات التجميل خلال فترة الصيف.
وحذرت "الهيئة" - في انطلاقة حملتها -، المسافرين من تناول الأطعمة المكشوفة أو من الباعة الجائلين، مؤكدةً أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة، لافتةً الانتباه إلى ضرورة التأكد من تاريخ صلاحيتها قبل تناولها، وقراءة البطاقة الغذائية والتأكد من صحتها وسلامتها، مشيرةً إلى أن اتباع التعليمات يسهم في سلامة الأغذية خلال السفر.
كما أشارت "الغذاء والدواء" إلى أهمية الحرص على طهي اللحوم والدواجن والبيض والأسماك جيدًا قبل تناولها، وعدم أكلها دون الحصول على درجة استواء مناسبة، وفي ظروف تخزين صحية وسليمة.
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