21 حديقة عامة بالقريات

تحتضن محافظة القريات بمنطقة الجوف 21 حديقة عامة وملاعب رياضية للشباب والأشبال، باتت تشكل متنفسا للأهالي والزوار من العائلات والشباب، لقضاء أوقات ممتعة وممارسة الرياضة

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الأمانة والبلديات التابعة لها تحرص على تهيئة الحدائق والمتنزهات دورياً وفق خطة الصيانة والتأهيل السنوية، مع تكثيف أعمال النظافة العامة والصيانة استعدادا للمواسم التي تشهد ارتفاعا في كثافة الإقبال من الزوار مثل الأعياد والإجازة الصيفية.

وأشار إلى أنه تم تجهيز 21 حديقة بمساحة إجمالية تتجاوز 939 ألف متر مربع لاستقبال الزوار، منها 285 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، كما هيأت بلدية القريات 9 ملاعب رياضية بمساحة تقارب 39 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 13 ساحة مسجد بمساحة 63 ألف متر مربع، وذلك ضمن جهودها لأنسنة المدن وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.