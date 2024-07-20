وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الأمانة والبلديات التابعة لها تحرص على تهيئة الحدائق والمتنزهات دورياً وفق خطة الصيانة والتأهيل السنوية، مع تكثيف أعمال النظافة العامة والصيانة استعدادا للمواسم التي تشهد ارتفاعا في كثافة الإقبال من الزوار مثل الأعياد والإجازة الصيفية.
وأشار إلى أنه تم تجهيز 21 حديقة بمساحة إجمالية تتجاوز 939 ألف متر مربع لاستقبال الزوار، منها 285 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، كما هيأت بلدية القريات 9 ملاعب رياضية بمساحة تقارب 39 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 13 ساحة مسجد بمساحة 63 ألف متر مربع، وذلك ضمن جهودها لأنسنة المدن وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر 21 حديقة عامة بالقريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.