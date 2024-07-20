ارتفاع أعداد النخيل بالعلا لـ3 ملايين

وتُعد محافظة العلا إحدى أكبر المحافظات في المملكة إنتاجاً للتمور، حيث تبلغ مساحة مزارع النخيل فيها قرابة الـ16.579.40 هكتارًا، ويبلغ إنتاجها السنوي 116.055.81 طنا، ويعد البرني من أشهر الأصناف التي تنتجها، ويتراوح وقت حصاد وجني ثمار التمر فيها ما بين شهري أغسطس وأكتوبر.
وتقيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا بشكل سنوي مهرجانًا ومزادًا للتمور يتيح الفرصة للمزارعين، لعرض وتسويق وبيع منتجاتهم داخل وخارج المملكة، حيث يعد القطاع الزراعي أحد أهم الروافد الاقتصادية في المحافظة.
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