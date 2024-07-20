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ارتفاع أعداد النخيل بالعلا لـ3 ملايين

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أعلن القطاع الزراعي بالهيئة الملكية لمحافظة العلا عن زيادة في أعداد النخيل بالمحافظة حسب الإحصائية الأخيرة التي أصدرتها وبلغت 3.116 ملايين نخلة، حيث كان عددها في السابق نحو مليوني نخلة.

وتُعد محافظة العلا إحدى أكبر المحافظات في المملكة إنتاجاً للتمور، حيث تبلغ مساحة مزارع النخيل فيها قرابة الـ16.579.40 هكتارًا، ويبلغ إنتاجها السنوي 116.055.81 طنا، ويعد البرني من أشهر الأصناف التي تنتجها، ويتراوح وقت حصاد وجني ثمار التمر فيها ما بين شهري أغسطس وأكتوبر.

وتقيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا بشكل سنوي مهرجانًا ومزادًا للتمور يتيح الفرصة للمزارعين، لعرض وتسويق وبيع منتجاتهم داخل وخارج المملكة، حيث يعد القطاع الزراعي أحد أهم الروافد الاقتصادية في المحافظة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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