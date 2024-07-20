مكة تتصدر العدد الأكبر من المبادرات التطوعية

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- بواسطة أيمن الوشواش - فيما تصدرت العاصمة المقدسة العدد الأكبر من مبادرات التطوع، كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة إحصاءها للتطوع للربع الثاني لـ2024، إذ بلغ عدد الساعات التطوعية 79.128 ساعة تطوعية، وفرت خلالها الهيئة 584 فرصة تطوعية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تصدرت العاصمة المقدسة العدد الأكبر من مبادرات التطوع، كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة إحصاءها للتطوع للربع الثاني لـ2024، إذ بلغ عدد الساعات التطوعية 79.128 ساعة تطوعية، وفرت خلالها الهيئة 584 فرصة تطوعية. وأوضحت، أن الفرص التطوعية تنوعت بين تقديم الخدمة الإسعافية للمعتمرين والمصلين بساحات الحرم المكي، إضافة إلى المناسبات الوطنية والأيام العالمية والفعاليات والمساعدات الإنسانية والنشاطات الرياضية، فضلا عن تنفيذ عدد من الدورات في الإسعافات الأولية لتأهيل المتطوعين والمتطوعات. وبينت الهيئة، أن العاصمة المقدسة تصدرت العدد الأكبر من المبادرات التطوعية بعدد 273 فرصة، وجاءت محافظة جدة ثانيا بعدد 207 فرص. فيما حلت محافظة الطائف ثالثا بواقع 104 فرص، وبلغ إجمالي عدد المتطوعين 11.250 متطوعا، منهم 5.001 من الذكور، و 5.191 من الإناث، في حين شمل الكادر الطبي التطوعي تخصصات عدة، أبرزها استشاري وطبيب عام وطب الطوارئ، مشيرة إلى أنها تحرص على تطوير منسوبيها من المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم كثير من الدورات التخصصية، وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة. الفرص التطوعية 273 فرصة للعاصمة المقدسة.

207 فرص لمحافظة جدة.

104 فرص لمحافظة الطائف.

عدد المتطوعين 11.250.

5.001 من الذكور.

5.191 من الإناث.

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