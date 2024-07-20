رفع 30 طن نفايات من النعيرية في 6 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السبت - 20 يوليو 2024 Sat - 20 Jul 2024



مكة - الدمام صحيفة مكة

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