بحث آليات الحفاظ على أشجار اللبخ العملاق بعسير

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- بواسطة أيمن الوشواش - زار فريق من المختصين من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير وجامعة الملك خالد وهيئة تطوير منطقة عسير والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وفريق من نشطاء البيئة محافظة «الفرشة» في منطقة عسير، وتحديدا وادي أثرب وخشم عنقار، لبحث آليات الحفاظ على أشجار «اللبخ العملاق»، وهي من الأشجار المعمرة والنادرة على مستوى المملكة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار فريق من المختصين من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير وجامعة الملك خالد وهيئة تطوير منطقة عسير والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وفريق من نشطاء البيئة محافظة «الفرشة» في منطقة عسير، وتحديدا وادي أثرب وخشم عنقار، لبحث آليات الحفاظ على أشجار «اللبخ العملاق»، وهي من الأشجار المعمرة والنادرة على مستوى المملكة. وأشار فرع وزارة البيئة بعسير إلى أن الفريق عمل على تقييم الحالة الراهنة لأشجار اللبخ العملاق ودراسة صحة الأشجار وتحديد أيّة عوامل طبيعية أو بشرية قد تؤثر على تدهورها، مع البحث عن حلول للحفاظ على هذه الأشجار من خلال آليات مناسبة لاستزراع المزيد من أشجار اللبخ العملاق، وذلك للحفاظ على هذه الثروة الطبيعية النادرة. يذكر أن أشجار اللبخ العملاق تنتمي لفصيلة الأشجار اللبخية (sapotaceae) وهي من الأشجار النادرة والمهددة بالانقراض كما تتميز بأنها من أكثر الأشجار ارتفاعا في المملكة وقد يصل طولها إلى 50 م ومحيطها إلى 9 م ورحيق أزهارها مناسب للنحل.

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