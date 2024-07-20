أعداد النخيل بمحافظة العلا ترتفع إلى 3 ملايين

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن القطاع الزراعي بالهيئة الملكية لمحافظة العلا عن زيادة في أعداد النخيل بالمحافظة حسب الإحصائية الأخيرة التي أصدرتها وبلغت 3,116 ملايين نخلة، حيث كان عددها في السابق نحو مليوني نخلة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن القطاع الزراعي بالهيئة الملكية لمحافظة العلا عن زيادة في أعداد النخيل بالمحافظة حسب الإحصائية الأخيرة التي أصدرتها وبلغت 3,116 ملايين نخلة، حيث كان عددها في السابق نحو مليوني نخلة. وتعد محافظة العلا إحدى أكبر المحافظات في المملكة إنتاجا للتمور، حيث تبلغ مساحة مزارع النخيل فيها قرابة الـ 16,579.40 هكتارا، ويبلغ إنتاجها السنوي 116,055.81 طنا، ويعد البرني من أشهر الأصناف التي تنتجها، ويتراوح وقت حصاد وجني ثمار التمر فيها ما بين شهري أغسطس وأكتوبر.

وتقيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا بشكل سنوي مهرجانا ومزادا للتمور يتيح الفرصة للمزارعين، لعرض وتسويق وبيع منتجاتهم داخل وخارج المملكة، حيث يعد القطاع الزراعي أحد أهم الروافد الاقتصادية في المحافظة. النخيل في العلا: البرني من أشهر الأصناف التي تنتجها.

إنتاجها السنوي 116,055.81 طنا.

مساحتها 16,579.40 هكتارا.

3,116 ملايين نخلة.

وقت الحصاد والجني بين أغسطس وأكتوبر.

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