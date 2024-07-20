شكرا لقرائتكم خبر تنفيذ 400 جولة لضبط مخالفات المباني في الخبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال يونيو الماضي 420 جولة ميدانية على المباني في محافظة الخبر للتأكد من مطابقتها للمخططات وخلوها من المخالفات، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مكانة المحافظة الاقتصادية والسياحية.

وأوضحت الأمانة أن بلدية محافظة الخبر حققت خلال تلك الفترة إنجازات في حجم الخدمات البلدية المقدمة، وذلك إثر التزامها بمعايير الجودة، واستيفائها للشروط اللازمة لتعزيز جودة الحياة فيها تضمنت؛ إصدار 35 شهادة إشغال، و301 رخصة بناء، و7 تراخيص لمشاريع حيوية مختلفة من بينها مستشفيات وفنادق ومدارس وغيرها، ودراسة العديد من المشاريع في مجالات مختلفة واعتمادها، منها 16 مشروعا تجاريا، و56 مشروعا سكنيا، ومشروعان صناعيان، و16 مشروعا في مجالات أخرى، واستقبلت 35 بلاغا تم التعامل معها.

أما في مجال تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري قامت بتسوير 23 موقعا إنشائيا، بمساحة بلغت 3890 مترا طوليا، وتكسية 3 مبان قيد الإنشاء، وإزالة 4900 مترا طوليا من الأسوار المتهالكة، بالإضافة إلى إزالة «غرف شينكو» مخالفة بمساحة بلغت 58800 م2.

الخدمات البلدية في يونيو: