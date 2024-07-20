شكرا لقرائتكم خبر خريطة المماشي تعزز جودة الحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد خريطة المماشي الرياضية في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشماليةمن أهم المشاريع النموذجية التي تشجع على ممارسة الرياضة ، وتعزز من جودة الحياة، لما لها من إسهامات في تحقيق الرغبة في ممارسة رياضة المشي والجري وتحسين نمط الحياة الصحي.

وتشمل هذه الخريطة مسطحات خضراء ومضامير ومماشي رياضية مهيأة، تضم أجهزة رياضية متنوعة وكراسي للجلوس، وجميع الخدمات المساندة، التي تسهم في تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي وجودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية 2030.

وأوضح عدد من رواد مضامير المشاة أن ممارسة الرياضة مثل المشي والجري إلى جانب الرياضات المختلفة أصحبت من الأولويات المهمة التي يحرصون عليها، والتي يفضلونها في المساء في فصل الصيف، مؤكدين في حديثهم لـ»واس» أن إنشاء مضامير المشي النموذجية أسهمت في زيادة الوعي بثقافة المشي لدى المجتمع.