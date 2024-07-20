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- بواسطة أيمن الوشواش - عبر إضافة معايير جديدة لضمان سلامة المواد الغذائية، أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرتها لزيادة التأكيد على سلامة وصول الأغذية، للمستهلك بأمان عال، بعنوان «غلفها بزيادة» بمعايير مطورة للتأكيد على مقدمي الأغذية والمشروبات بضرورة إحكام تغليف الطعام قبل تسليمه للمستفيدين عبر الفروع أو جهات التوصيل، وفق معايير إضافية تسهم في المحافظة على السلامة العامة، وخدمة المستفيدين من سكان وزوار المنطقة؛ لزيادة المحافظة على الطعام، وتطبيق اشتراطات السلامة، والصحة العامة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر إضافة معايير جديدة لضمان سلامة المواد الغذائية، أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرتها لزيادة التأكيد على سلامة وصول الأغذية، للمستهلك بأمان عال، بعنوان «غلفها بزيادة» بمعايير مطورة للتأكيد على مقدمي الأغذية والمشروبات بضرورة إحكام تغليف الطعام قبل تسليمه للمستفيدين عبر الفروع أو جهات التوصيل، وفق معايير إضافية تسهم في المحافظة على السلامة العامة، وخدمة المستفيدين من سكان وزوار المنطقة؛ لزيادة المحافظة على الطعام، وتطبيق اشتراطات السلامة، والصحة العامة. وتأتي في مقدمة المعايير المضافة على المعايير السابقة ضمان استخدام تغليف للأطعمة والمشروبات بما يضمن عدم تعرضها للعبث بالإضافة لأن يكون نوع التغليف يساعد على سهولة رصد أي عبث أو خلل خلال عملية التسليم للمستهلكين.

كما تأتي هذه المبادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عبر تنسيق الأدوار والتأكد من متابعة الامتثال بوضع خطط المراقبة ووضعت مهلة تصحيحية 3 أشهر تنتهي في 20 أكتوبر 2024 قبل البدء بتطبيق شامل لمراقبة المعايير المطورة، ومدى التزام القطاعات بتطبيقها وبدء استقبال الملاحظات من المستهلكين بعد انتهاء المهلة. أهداف المبادرة: المحافظة على سلامة الغذاء.

رفع مستوى تقديم الخدمات.

معرفة نقاط الضعف.

أساليب التعامل معها.

تطبيق اشتراطات جهات توصيل الطعام.

التأكد من سلامة الطعام منذ تجهيزه.

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