شكرا لقرائتكم خبر ترحيل 14,471 مخالفا وإحالة 7139 لبعثاتهم الدبلوماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عن ضبط 19,817 مخالفا، وإحالة 7139 لبعثاتهم الدبلوماسية، إلى جانب ترحيل 14,471، خلال الفترة من 11 إلى 17 يوليو الحالي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عن ضبط 19,817 مخالفا، وإحالة 7139 لبعثاتهم الدبلوماسية، إلى جانب ترحيل 14,471، خلال الفترة من 11 إلى 17 يوليو الحالي. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. نتائج الحملات: 19,817 ......................إجمالي عدد المخالفين

12,436 .....................مخالفا لنظام الإقامة

4881 ..................مخالفا لنظام أمن الحدود.

2500 ..........................مخالف لنظام العمل

1389 ...................... حاولوا العبور إلى الداخل

45% ......................................يمنيو الجنسية

53% ..................................... إثيوبيو الجنسية

48 ........................... حاولوا العبور إلى الخارج

9 ........... متورطين في نقل وإيواء وتشغيل

كانت هذه تفاصيل خبر ترحيل 14,471 مخالفا وإحالة 7139 لبعثاتهم الدبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.