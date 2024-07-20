شكرا لقرائتكم خبر سدايا: الأنظمة الوطنية لم تتأثر بالعطل التقني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» أن أنظمتها التقنية والأنظمة الحكومية التي تستضيفها لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في المملكة تعمل دون انقطاع، ولله الحمد، ولم تتأثر بالعطل التقني الذي ضرب معظم الجهات في دول العالم. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» أن أنظمتها التقنية والأنظمة الحكومية التي تستضيفها لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في المملكة تعمل دون انقطاع، ولله الحمد، ولم تتأثر بالعطل التقني الذي ضرب معظم الجهات في دول العالم. وقال المتحدث الرسمي لسدايا، المهندس ماجد الشهري، في بيان، إن الهيئة منذ اللحظة الأولى من ظهور العطل التقني، وهي تقف خلال فرقها التقنية الوطنية على عمل أنظمتها الداخلية والأنظمة الحكومية المستضافة لديها، ولم تتعرض لأي عطل ـ ولله الحمد ـ إذ تم بناؤها بأيدي كوادر وطنية مؤهلة في مجالات تقنيات الحاسب الآلي والبرمجة، وذلك على أعلى مستوى من البناء التقني، الذي يكفل سرعة الانتقال من نظام إلى نظام في حال حدث أي عطل تقني، كما حدث أمس الأول. وأضاف، بأن فِرق سدايا التقنيين هم من الكوادر الوطنية المؤهلة، ويعملون على مدار الساعة مع الجهات المعنية لتأمين الخدمات الحكومية الرقمية، واستمرارية عملها دون انقطاع.

كانت هذه تفاصيل خبر سدايا: الأنظمة الوطنية لم تتأثر بالعطل التقني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.