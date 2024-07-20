تدابير سعودية استباقية لمواجهة التهديدات والمخاطر السيبرانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت المملكة أنها وضعت التدابير الاستباقية لرصد ومتابعة التهديدات والمخاطر السيبرانية، والاستجابة لأي حوادث سيبرانية في حال وقوعها، بالتوازي مع توطين القدرات الوطنية وتعزيز السيادة التقنية في هذا المجال.
وإشارة إلى ما تناقلته وسائل الإعلام عن تعطل كثير من الأنظمة الفنية في مختلف القطاعات الحيوية حول العالم، فقد أوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أن التأثير على الجهات الوطنية في المملكة، يعد محدودا، وفق ما تم رصده حتى الآن.
كما تبين أن هذه الأعطال حول العالم قد نتجت عن قيام شركة (CrowdStrike)، فجر الجمعة 19 يوليو 2024، بإطلاق حزمة من التحديثات لأحد منتجاتها، والذي تضمن خللا فنيا.
وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة أن ضوابط ومعايير الأمن السيبراني الصادرة عنها، عززت أمن وموثوقية الفضاء السيبراني في المملكة، مما كان له الأثر الإيجابي في حماية الجهات الوطنية والبنى التحتية الحساسة في المملكة.
وتتابع الهيئة التزام الجهات الوطنية بتلك الضوابط والمعايير، مشيرة إلى أنها مستمرة في المتابعة خلال البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني (حصين)، والعمل بالشراكة مع كل الجهات الوطنية لضمان تعزيز الأمن السيبراني الوطني، بوصفه هدفا ومقوما أساسا لحماية المصالح الحيوية للمملكة، والبنى التحتية الحساسة، والخدمات والأنشطة الحكومية، والجهات ذات الأولوية في القطاعين العام والخاص.
الحدث و التدابير السعودية
- الاستجابة لأي حوادث سيبرانية في حال وقوعها.
- توطين القدرات الوطنية وتعزيز السيادة التقنية.
- التأثير على الجهات الوطنية في المملكة يعد محدودا.
- حزمة التحديثات وراء حدوث الأعطال ببعض دول العالم.
- تعزيز أمن وموثوقية الفضاء السيبراني في المملكة.
- التزام الجهات الوطنية بتلك الضوابط والمعايير.
- ضمان تعزيز الأمن السيبراني الوطني في المملكة.
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