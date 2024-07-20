إحباط 7 محاولات لتهريب 112 ألف حبة كبتاجون

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- بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 7 محاولات لتهريب 112,493 حبة كبتاجون، عثر عليها مخبأة في مركبات قادمة إلى المملكة عبر منفذي الحديثة والدرة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 7 محاولات لتهريب 112,493 حبة كبتاجون، عثر عليها مخبأة في مركبات قادمة إلى المملكة عبر منفذي الحديثة والدرة. وأوضحت الهيئة أنه عند خضوع عدد من المركبات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية «الكلاب البوليسية»، عثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاجون مخبأة بطرق مختلفة، حيث كشفت الهيئة عن إحباطها 4 محاولات في منفذ الدرة، كانت الأولى محاولة تهريب 5,742 حبة كبتاجون مخبأة بمطفأة الحريق الخاصة بإحدى المركبات، والثانية محاولة تهريب 5,731 حبة كبتاجون مخبأة بنفس الطريقة السابقة، فيما تم إحباط محاولة تهريب ثالثة بلغت 10,000 حبة، مخبأة بداخل محرك إحدى المركبات القادمة، وفي المحاولة الرابعة تمكن منفذ الدرة من إحباط تهريب 36,274 حبة، عثر عليها مخبأة في أجزاء متفرقة من إحدى المركبات.

كما تمكنت الهيئة من إحباط 3 محاولات في منفذ الحديثة، حيث عثر على 16,580 حبة كبتاجون، مخبأة بداخل الفلتر الخاص بخزان الوقود لإحدى المركبات، كما تم إحباط تهريب 23,630 حبة، كانت مخبأة بداخل مركبة قادمة عبر المنفذ، في حين عثر على 14,536 حبة كبتاجون، مخبأة بداخل أحذية ركاب قدموا إلى المملكة عبر منفذ الحديثة. المحاولات السبع:

- الأولى 5,742 حبة مخبأة بمطفأة الحريق.

- الثانية 5,731 حبة مخبأة بالطريقة نفسها.

- الثالثة 10,000 حبة مخبأة داخل محرك.

- الرابعة 36,274 حبة في أجزاء متفرقة.

- الخامسة 16,580 حبة داخل فلتر خزان وقود.

- السادسة 23,630 حبة مخبأة بداخل مركبة.

- السابعة 14,536 حبة بداخل أحذية ركاب.

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