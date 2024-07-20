شكرا لقرائتكم خبر عن طبية وغذائية.. مركز الملك سلمان يوزع مساعدات جديدة في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

العيادات الطبية المتنقلة

مساعدات اليمن

المساعدات الغذائية

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 435 حقيبة إيوائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية الدامر بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 2،175 فردًا.وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى السودان للعام 2024م.كما وزع المركز أمس الأول 620 حقيبة عناية شخصية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية سنار بولاية سنار في جمهورية السودان، استفاد منها 3،100 فرد.وفي اليمن، واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان في مديرية عبس بمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.وراجع العيادات 223 مستفيداً خلال الفترة من 19 وحتى 25 يونيو 2024م، منهم 52 مستفيداً في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، و79 فرداً في عيادة الحالات الطارئة، و87 مريضاً في عيادة الباطنية، و3 مستفيدين في عيادة الصحة الإنجابية، فيما راجع شخصان عيادة التوعية والتثقيف.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع 78 مستفيداً عيادة الخدمات التمريضية، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 208 مرضى، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 11 مستفيداً.في نفس السياق، واصل المركز تنفيذ مشروع توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه للنازحين بمديرية رازح في محافظة صعدة، استفاد منها 53 فرداً، خلال الفترة من 19 وحتى 25 يونيو 2024م.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 12 حالة، وعيادة الحالات الطارئة 9 مرضى، وعيادة الباطنية 26 مريضاً، وعيادة الصحة الإنجابية شخصان اثنان، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف 4 مستفيدين.وفي مجال الخدمات الصحية المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 31 فرداً، وصُرفت الأدوية لـ 49 مريضاً، وتنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات، فيما جرى ضخ 14.400 لتراً من المياه الصالحة للشرب.فيما وزّع مركز الملك سلمان أمس الأول 769 سلة غذائية و 769 حقيبة صحية في منطقة سرمدا بمدينة إدلب في سوريا، استفاد منها 4,614 فردًا بواقع 769 أسرة، ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024م.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين في شتى بقاع الأرض.