اختتام موهبة الإثرائي الصيفي بمكة

وعرض برنامج «موهبة» مشاريع الطلبة الموهوبين العلمية المنجزة خلال فترة البرنامج في الوحدات العلمية بالمعرض المصاحب للفعالية؛ والذي يعرض قرابة 28 مشروعًا للطلبة الموهوبين، ويشارك فيه 206 من الطلبة المستفيدين من البرنامج.
وأوضح عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور زائد الطويرقي أن الوحدات الإجرائية للطالبات الموهوبات تكونت من 5 وحدات إثرائية؛ وهي: وحدة علم التشريح ووظائف الأعضاء، ووحدة العلوم الطبية الحيوية، ووحدة علم البيانات والذكاء الاصطناعي، ووحدة الأمن السيبراني، ووحدة الطاقة المتجددة.
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