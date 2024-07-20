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اختتام موهبة الإثرائي الصيفي بمكة

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اختتمت جامعة أم القرى ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، برنامج «موهبة» الإثرائي الأكاديمي الصيفي 2024؛ بحضور وكيل جامعة أم القرى الدكتور فريد بن علي الغامدي؛ بهدف الاحتفال بإنجازات الطلبة الموهوبين في البرنامج،

وعرض برنامج «موهبة» مشاريع الطلبة الموهوبين العلمية المنجزة خلال فترة البرنامج في الوحدات العلمية بالمعرض المصاحب للفعالية؛ والذي يعرض قرابة 28 مشروعًا للطلبة الموهوبين، ويشارك فيه 206 من الطلبة المستفيدين من البرنامج.

وأوضح عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور زائد الطويرقي أن الوحدات الإجرائية للطالبات الموهوبات تكونت من 5 وحدات إثرائية؛ وهي: وحدة علم التشريح ووظائف الأعضاء، ووحدة العلوم الطبية الحيوية، ووحدة علم البيانات والذكاء الاصطناعي، ووحدة الأمن السيبراني، ووحدة الطاقة المتجددة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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