رفع 30 طنًا نفايات منزلية من النعيرية

كثفت أمانة المنطقة الشرقية، خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري، أعمال النظافة العامة في الأحياء والشوارع الرئيسة والداخلية بمحافظة النعيرية والمراكز والهجر التابعة لها، وذلك ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وامتدادًا للخطة الشاملة التي تنفذها لرفع مستوى الخدمات في المحافظة والمرافق الخدمية ورفع مستوى الوعي البيئي.

وأشارت الأمانة إلى أن هذه الأعمال تضمنت رفع أكثر من 65.000 متر مكعب من الأنقاض والرمال والمخلفات مجهولة المصدر، و30.753 طنًا من النفايات المنزلية، كما تم التقاط النفايات المبعثرة ومتابعة تفريغ ونقل محتويات النفايات والتأكد من غسيل الحاويات وتطهيرها بصفة دورية، واستبدال التالف منها داخل أحياء المحافظة والمراكز التابعة، وكذلك غسل وصيانة دورات المياه والمرافق العامة والأرصفة.

كما قامت بردم التجمعات المائية للقضاء على مصادر الآفات، واستخدام الأجهزة والمعدات الحديثة المناسبة لمكافحة الآفات والحشرات والقوارض، استهلكت خلالها 228 لترًا مركزًا من المبيدات.