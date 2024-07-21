شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس فيتنام في وفاة الرئيس السابق والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية