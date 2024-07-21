شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس فيتنام في وفاة الرئيس السابق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور الجنرال تو لام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، في وفاة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السابق السيد نجوين فو ترونغ.
وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السابق السيد نجوين فو ترونغ، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".
وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السابق السيد نجوين فو ترونغ، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".
وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السابق السيد نجوين فو ترونغ، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".
وفاة الرئيس السابق لفيتنامكما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور الجنرال تو لام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية في وفاة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السابق السيد نجوين فو ترونغ.
وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السابق السيد نجوين فو ترونغ، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".