شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء تحذر من الأطعمة المكشوفة خلال السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة، المسافرين من تناول الأطعمة المكشوفة أو تناول أطعمة من الباعة الجائلين.

وأكدت الهيئة في انطلاقة حملتها “الصيف والسياحة”، على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة، وضرورة التأكد من تاريخ صلاحيتها قبل تناولها، أيضا قراءة البطاقة الغذائية والتأكد من صحتها وسلامتها، منوهة إلى أن اتباع التعليمات يسهم في سلامة الأغذية خلال السفر.

و أشارت إلى أهمية الحرص على طهي اللحوم والدواجن والبيض والأسماك جيدًا قبل تناولها، وعدم أكلها دون الحصول على درجة استواء مناسبة، وفي ظروف تخزين صحية وسليمة.

تأتي الحملة التوعوية “الصيف والسياحة”، تزامنا مع ما يُصاحب فصل الصيف من ارتفاعٍ في درجات الحرارة مما يؤدي إلى تغير في بعض الخصائص الدوائية وبالتالي تؤثر على فاعلية الدواء، كما يؤدي إلى تضرر الأطعمة المعرضة لظروف تخزين غير مناسبة مثل أشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، مما يجعلها بيئة خصبة لنمو البكتيريا والتعفن ويقلل من فترة الصلاحية للمنتج، إضافة إلى التوعية حول التعامل الآمن مع مبيدات الحشرات والقوارض وذلك نتيجةً لانتشارها.

وتتضمن الحملة مواد توعوية، منها ما يتعلق بحساسية الطعام، وفوائد تناول الفواكه والخضار الغنية بالماء لتجنب الجفاف خلال فترة الصيف، ونصائح تقدمها للحصول على طعامٍ آمنٍ أثناء السفر، وأفضل أساليب تخزين الأدوية في السفر، وطريقة التعامل مع منتجات التجميل خلال فترة الصيف.