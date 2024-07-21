شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | وزارة الدفاع: المملكة ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد تركي المالكي، أن المملكة ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف الحديدة.

وأضاف في منشور على الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع على "إكس" أن المملكة لن تسمح باختراق أجواءها من أي جهة كانت. الغارات الإسرائيلية على الحديدة وفي حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على مدينة الحديدة الساحلية، غربي اليمن، أصيب 80 شخصًا معظمهم بحروق شديدة.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية خزانات النفط ومحطة الكهرباء بالحديدة.

ولا تزال فرق الإنقاذ والإطفاء تواصل إخماد الحريق وإنقاذ الجرحى نتيجة العدوان الإسرائيلي على ميناء الحديدة.

