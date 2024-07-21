شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تعزي رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية في وفاة الرئيس السابق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور الجنرال تو لام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، في وفاة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السابق السيد نجوين فو ترونغ.

وقال الملك المفدى: “تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السابق السيد نجوين فو ترونغ، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السابق السيد نجوين فو ترونغ، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.